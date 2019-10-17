Web TV Türkiye Hasan Basri Yalçın: "Türkiye diplomatik bir zafer elde etti"

Hasan Basri Yalçın: "Türkiye diplomatik bir zafer elde etti"

17.10.2019 | 21:42

Ankara'daki kritik zirveden sonra Türkiye ve ABD arasında anlaşma sağlandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından konuyu yorumlayan SABAH gazetesi yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Türkiye, gücünü göstererek diplomatik bir zafer elde etmiştir" dedi.

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