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Hayvan hakları yasası değişiyor! İşte yeni hayvan hakları yasası ve tüm detayları...

22.01.2020 | 15:14

Geçtiğimiz ay hayvan hakları komisyonun bir rapor hazırladı. Bu rapora göre önümüzde ki ay Hayvan hakları yasasının çıkacağı bilgisi verildi. Yasanın detayları ve değişecek olan maddeleri, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Araştırma Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl A Haber’ e anlattı.

AVUKAT DENİZ TAVŞANCIL "HAYVANA ŞİDDET VE TECAVÜZDE EN AZ İKİ YIL HAPİS CEZASI GÜNDEMDE"

Hazırlanan raporun maddelerinin önemine değinen Avukat Deniz Tavşancıl; "Yasanın içeriği, "Hayvan türünü yok edecek, hayvana tecavüz, şiddet ve zalimce eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında en az iki yıl, bir ay hapis cezası ile cezalandırılmalı ve bu cezalarda paraya çevrilmemesi ve kesinlikle de ertelenmemesi yönünde de hükümler doğrultusunda uygulanmalıdır. " şeklindedir. Aynı zamanda hayvanları koruma kanununu, hayvan hakları kanununu olarak değiştirme planlar arasında. En önemlisi hayvanı eşya statüsünden çıkarıp, hayvanların duygulu varlık olduklarının kabulü gündeme gelecek ve tak ettikleri gibi can muamelesi görecekler. Hayvanların başına bir şiddet eylemi geldiğinde cezalandırma aşamasında sahipli sahipsiz hayvan ayrımı vardı, bu noktada bu ayrım artık ortadan kalkacak." şeklinde konuştu.

Hayvanlara şiddetin sadece kanunlarla değil zihniyet değişikliğinin olması gerektiğini vurgulayan Tavşancıl; "Bu anlamlarda okullarda da eğitim başlayacak, bunun birkaç bacağı olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı nezdinde muhakkak emniyet teşkilatının eğitilmesi ve eğer yasa yürürlüğe girerse bir hayvan kolluğu kurulması gündemde. Adalet Bakanlığı nezdinde hakimler ve avcılara hayvana yapılan şiddetin aslında insana yapılacak olan şiddetin ilk basamağı olduğu konusunda adli tıp profesörleri seminerler verilebilir. Aynı zamanda diyanet işlerinin de hassasiyeti lazım. Camilerde onların bizlere emanet olduğunun da anlatılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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