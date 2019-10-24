Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama: Türkiye 33'üncü sıraya geldi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde dünyada 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.
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