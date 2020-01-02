Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş insanları ile bir araya geldi. Berat Albayrak, burada yaptığı açıklamada "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor." dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı..