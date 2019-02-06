Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,'tan flaş açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü. Sebze fiyatlarının düşürülmesi için önemli adımlar atılacağını kaydeden Albayrak "Seracılık konusunda bu hafta paket açıklayacağız" dedi. IMF tartışmalarına da değinen Albayrak "Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacının olmadığı ortada" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, canlı yayında aktardı.