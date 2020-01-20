Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmasında "TL ve Türk varlıklarına güvenenler kazandı" dedi. Enflasyonun en önemli çıpa olmaya devam edeceğine vurgu yapan Bakan Albayrak, "2019'u yumuşak iniş ve pozitif büyüme ile geride bıraktık" ifadelerini kullandı. 2020'nin ilk iki çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasının süreceğini söyleyen Bakan Albayrak, "2020 yılında istihdamda iyileşmeyi en iyi şekilde göreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'ndaki açıklamalarını; Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi ekonomi Yazarı Faruk Erdem, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.