Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin cari fazlada rekor kırdığını hatırlatan Bakan Albayrak, Ekim'de enflasyonun daha da düşeceğini belirtti. Türkiye'nin her geçen gün daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak ayrıca, uluslararası ticaretteki gerilimlerin azaltılması gerektiği mesajı verdi.
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