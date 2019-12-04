Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında "ortak POS" uygulaması hayata geçiriliyor.
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