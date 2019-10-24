Hazinenin borç yönetimi başarısı ödüle layık görüldü! Bakan Albayrak değerlendirdi...
Piyasa değerlendirmeleriyle bilinen GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli." dedi.
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