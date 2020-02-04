Web TV Türkiye HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video
04.02.2020 | 11:56

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Eylemin 133'üncü gününde evlat nöbetine katılan Metin Açan'ın oğlu Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video 02:28
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video 04.02.2020 | 11:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor! 12:09
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor! 04.02.2020 | 11:56
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması 04:33
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması 04.02.2020 | 11:31
Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video 02:52
Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video 04.02.2020 | 10:51
CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video 00:19
CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video 04.02.2020 | 10:27
İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan hikayeleri |Video 02:17
İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan hikayeleri |Video 04.02.2020 | 09:11
İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video 01:33
İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video 04.02.2020 | 08:06
Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video 01:10
Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video 03.02.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 17:12
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 03.02.2020 | 21:08
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor | Video 04:55
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor | Video 03.02.2020 | 18:13
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 01:33
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 03.02.2020 | 17:52
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 03.02.2020 | 17:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 23:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 03.02.2020 | 17:30
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık | Video 12:11
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" | Video 03.02.2020 | 15:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 01:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 03.02.2020 | 13:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 00:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 03.02.2020 | 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 03.02.2020 | 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 03.02.2020 | 12:09
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video 07:18
İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video 03.02.2020 | 11:55
AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama 08:08
AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama 03.02.2020 | 11:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN