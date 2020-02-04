HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Eylemin 133'üncü gününde evlat nöbetine katılan Metin Açan'ın oğlu Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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