HDP'li Ayşe Sürücü polis kalkanına koşarak kafa attı
Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP il eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li Vekil Ayşe Sürücü polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.
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