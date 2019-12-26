HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu!

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu. Gerekli çalışma ve tespitlerin Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapıldığı havan mermisi daha sonra kontrollü şekilde imha edildi.