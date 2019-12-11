Web TV Türkiye Hem sözünü tutmadı hem de iftira attı

Hem sözünü tutmadı hem de iftira attı

11.12.2019 | 16:10

Seçim öncesi verdiği cemevi sözü hatırlatılan CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerekçesini anlatmak yerine ırkçılık yaparak skandala imza attı.

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