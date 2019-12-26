Web TV Türkiye "Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık"

"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık"

26.12.2019 | 11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında Ankara'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve KKTC hakkında Yunan tezlerini seslendirip savunan ana muhalefet partisi CHP için de "Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık" dedi.

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