"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında Ankara'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve KKTC hakkında Yunan tezlerini seslendirip savunan ana muhalefet partisi CHP için de "Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
"Her şeyin yerlisini yaptık ama muhalefetin yerlisini yapamadık" 26.12.2019 | 11:51
02:29
"Tahammülümüz olmadığını söylemiştik! Bu bedeli herkes öder" 26.12.2019 | 11:44
01:51
01:59
07:05
05:07
01:18
Van Gölü'nde tekne faciası: 7 kişi öldü 64 düzensiz göçmen kurtarıldı! 26.12.2019 | 08:23
00:29
01:35
14:33
Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar 25.12.2019 | 15:24
02:22
KAPLAN ve PARS TSK'ya teslim edildi 25.12.2019 | 14:40
02:33
04:36
01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta 25.12.2019 | 13:09
01:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar 25.12.2019 | 11:21
04:55
CHP 'Rüşvet Çarkı'nı örtbas çabası mı? 25.12.2019 | 09:31
02:05
Ahmet için ilk bağış Batman Valisi Hulusi Şahin'den 25.12.2019 | 08:50
26:48
01:50
Yerli otomobilde müthiş özellik! 24.12.2019 | 22:03
25:02
Sinan Aygün'den A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar! 24.12.2019 | 21:35