'Hey onbeşli' türküsünün öyküsü... Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı!

İşte cephede kahramanca mücadele eden 'Onbeşli'lerin öyküsü...

Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyor, İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz şehit düşüyordu. Gelen destek güçleri yeterli olmuyor onlarında sayıları giderek azalıyordu Gelibolu düşmek üzereydi. Kınali Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak temasa hazır değildi. Erlerini insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları ondan kendilerini cepheye göndermesini istedi. Komutanlar daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil, bile bile ölüme gidiyordu. Bu yaşta bu cesaret iman ve vatan aşkı inanılmazdı. Ataları cephelerde kahramanca çarpışırken onlar cephe gerisinde duramıyordu. Bedenleri küçük yürekleri büyüktü. Onbeşliler cepheye gidiyordu onurla, gururla... Cephede yaşlarından büyük işler başardı her biri ancak Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönmedi Gelibolu'da. Gidenlerin tümü Çanakkale Destanı'nda pay sahibi oldu. Bedel ödedi, onur ve şehadet kazandı.