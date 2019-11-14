Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu o soruyu ve sosyal medyadaki kara propagandayı anlattı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ı zor durumda bırakan o sorusunu ve sosyal medyadaki kara propagandayı A Haber'de anlattı.
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