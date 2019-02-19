Honda'dan çekiliyor iddialarına yanıt! Honda Türkiye'de üretime devam edecek

HONDA TÜRKİYE'DE ÜRETİME DEVAM EDECEK!

Honda'nın Türkiye pazarından çıkacağı yönündeki iddialara cevap Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer'den geldi. Kılıçer, Honda'nın Türkiye pazarından çıkacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Honda Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyerlerine devam etmeyi planlıyor" dedi.

Elektrikli araç üretimine odaklanacağız

Bülen Kılıçer, verimliliğin arttırılması için küresel üretim sistemlerini tekrar gözden geçirdiklerini kaydederek "önümüzdeki dönem elektrikli araçların üretimine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Honda, Türkiye'deki Civic Sedan üretimini ise 2021'e kadar devam ettirecek. Kılıçer, Honda'nın 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de otomobil ürettiğine vurgu yaparak "son bir kaç yılda otomobil satışlarında gayet etkileyici sonuçlar elde ettik" dedi.