Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar

Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Turkuvaz Medya grubu temsilcilerine gündem dair kritik açıklamalarda bulundu. Akar, "YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor. ABD'nin de 'çıkardık' diye beyanları açık. ABD askeri ataşesini Genelkurmaya davet edip, 'Bunun izahı nedir?' diye sorduk" ifadelerine yer verdi. Turkuvaz Medya grubu temsilcileriyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SABAH Ankara bürosunu ziyaret ederek Turkuvaz Medya grubu temsilcileriyle bir araya geldi. Sohbet sırasında gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Bakan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: "BUGÜNE KADAR NE GEREKİYORSA YAPTIK, BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ" Derdimiz terörün Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmaması. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Böyle bir şey aklımızdan geçmez. Terör örgütlerinin varlığı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğüne de karşı hareket. Türkiye'nin gayretlerinden Suriyeli kardeşlerimiz de faydalanacak. Epey mesafe aldık, tehdidi bertaraf ettik. Fakat bu mücadele bitmez. Bitmeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.