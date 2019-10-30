Web TV Türkiye Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar

Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar

30.10.2019 | 14:09

Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Turkuvaz Medya grubu temsilcilerine gündem dair kritik açıklamalarda bulundu. Akar, "YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor. ABD'nin de 'çıkardık' diye beyanları açık. ABD askeri ataşesini Genelkurmaya davet edip, 'Bunun izahı nedir?' diye sorduk" ifadelerine yer verdi. Turkuvaz Medya grubu temsilcileriyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SABAH Ankara bürosunu ziyaret ederek Turkuvaz Medya grubu temsilcileriyle bir araya geldi. Sohbet sırasında gündeme ilişkin soruları da cevaplayan Bakan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: "BUGÜNE KADAR NE GEREKİYORSA YAPTIK, BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ" Derdimiz terörün Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmaması. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Böyle bir şey aklımızdan geçmez. Terör örgütlerinin varlığı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğüne de karşı hareket. Türkiye'nin gayretlerinden Suriyeli kardeşlerimiz de faydalanacak. Epey mesafe aldık, tehdidi bertaraf ettik. Fakat bu mücadele bitmez. Bitmeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:15
Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar 30.10.2019 | 14:09
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da skandal tasarıları kabul edip teröristleri destekleyen ABD'ye uyarı! 30.10.2019 | 13:44
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18
02:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Tel Abyad'da görev yapan askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 21:04
02:39
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Rasulayn'daki askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:54
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
Başkan Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu'nda konuştu "Güvenliğimiz söz konusu olunca kimseden icazet almayız" 29.10.2019 | 20:22
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri 29.10.2019 | 16:26
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı 29.10.2019 | 13:20
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN