Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda asker selamı verdi.
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