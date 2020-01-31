İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'den İSMEK'in kadın yöneticilerine büyük terbiyesizlik | Video

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Yenişafak'ın haberine göre işten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı.