İBB, Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmaya başladı!

Görev geldiği günden bu yana tüm skandalları gerçekleştirmeyi başaran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir rezalete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde iş birlikçisi HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı hikayenin tiyatro oyununa eşi Dilek İmamoğlu’nun gitmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, bu sefer de kirli birlikteliğe İBB’yi karıştırdı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satılmaya başlandı.