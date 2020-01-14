İBB, terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyor
Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız’ın kitaplarını satmaya başladı! İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız’ın “Hep Kavgaydı Yaşamım” başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız’ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
İBB, Şehir hastanesine metro projesini iptal etti! Metroyu hükümet yapacak 14.01.2020 | 09:32
02:17
İBB, terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyor 14.01.2020 | 09:28
05:53
AK Parti’den yatay mimari için yasa teklifi 14.01.2020 | 08:24
02:21
İdlibli babaanne’nin 7 torunu ile yaşam mücadelesi 14.01.2020 | 08:23
06:27
Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor? 14.01.2020 | 08:23
24:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte'den ortak basın toplantısı 13.01.2020 | 16:58
07:09
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması 13.01.2020 | 16:48
06:29
00:42
02:54
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki 13.01.2020 | 15:00
02:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti 13.01.2020 | 14:37
00:36
İBB, Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmaya başladı! 13.01.2020 | 14:31
01:47
01:04
Borsada yeni rekor! 120 bin seviyesini aştı 13.01.2020 | 12:51
03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor 13.01.2020 | 12:06
16:15
AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi 13.01.2020 | 11:38
00:37
04:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü 13.01.2020 | 10:52
01:00
00:21
Ali Tezel gözaltına alındı 13.01.2020 | 10:14