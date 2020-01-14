İBB, terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyor

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız’ın kitaplarını satmaya başladı! İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız’ın “Hep Kavgaydı Yaşamım” başlıklı üç ciltlik kitabı satılmaya başlandı. istanbulkitapcisi.com Sakine Cansız’ı, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıttı!