İBB'de makam aracı gerilimi! İmamoğlu seçim vaatleri hatırlatılınca mikrofonu kıstı

İstanbul Yenikapı'da yüzlerce araç bir araya getirilmişti. CHP yönetimi o araçlara 'israf sergisi' adını koymuştu. AK Parti cephesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şov yapıyor diyerek eleştirmişti. Polemik bir kademe daha ileri taşındı ve geride bıraktığımız gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısı vardı. Yeni dönemin ilk oturumuna gerilim damgasını vurdu. İmamoğlu meclis üyesi Yavuz Selim Tuncel'in mikrofonunun sesini kesti. Tuncel sesi kısılmadan önce İmamoğlu'na seçim vaatlerini hatırlatıyordu.