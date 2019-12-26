İBB’deki CHP’li üyelerin tamamı Kanal İstanbul lehine oy vermiş!

Her gün ekranlara çıkarak Kanal İstanbul aleyhinde açıklamalarda bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kendi partisinin meclis üyeleri yalanladı. 12 Eylül 2018 tarihinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ‘Hukuk-Ulaşım ve Trafik-Altyapı-Mesken ve Emlak-İmar ve Bayındırlık Müşterek Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin tamamının Kanal İstanbul’a ‘evet’ dediği ortaya çıktı. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, A Haber canlı yayınında; CHP’li üyelerinin tamamının Kanal İstanbul’a ‘evet’ dediği 12 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantıyı değerlendirdi.