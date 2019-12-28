İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverler de gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor. İşinden çıkartılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini belirterek "Çocuklarımız aç! Biz de burada hakkımız olanı geri almak için nöbete devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok." diye konuştu.