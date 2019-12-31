İBB'den Kanal İstanbul için algı operasyonu!
İBB, Kanal İstanbul projesini karalamak için Metrobüs, Metro ve Marmaray ekranlarında kirli bir algı operasyonu başlattı.
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