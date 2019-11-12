İBB'nin işten çıkardığı işçilere CHP'li komisyon üyelerinin hakaret ettiği iddiası

İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda AK Partili Meclis üyesi CHP’li komisyon üyelerinin işten çıkarılan işçilere hakaret ettiklerini söyledi. İşçilere "Siz hasta mısınız?, üç çocuğun var sakın dördüncüyü yapma" gibi yakışıksız ifadelerle hitap edildiği belirtildi.