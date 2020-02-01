İBB'ye İSMEK tepkisi! Aile Bakanı: Müfettiş görevlendirdik | Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te Türkiye'yi ayağa kaldıran, çalışan başörtülü kadınlara yönelik hakaret ve tacizlerine ilişkin inceleme başlattı. Bakanlık, olayın bütün yönleriyle incelenmesi için iş müfettişi görevlendirdi