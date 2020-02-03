İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı!

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında Suriye rejim güçlerinin kalleş saldırısının detaylarını ve son gelişmeleri paylaştı.