Web TV Türkiye İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı!

İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı!

İblid'de rejim güçlerinden Mehmetçiğe kalleş saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı!
03.02.2020 | 09:19

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında Suriye rejim güçlerinin kalleş saldırısının detaylarını ve son gelişmeleri paylaştı.

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