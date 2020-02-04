İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan hikayeleri |Video

İblid'de Suriye rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'de saldırısı sonucu; Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt ile TIR şoförü İsmail Akatay şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 54 rejim hedefini imha ederek kalleş saldırıya anında karşılık verdi. İşte İblid'de Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehir düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan yarın kalan hayat hikayeleri...