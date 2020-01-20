İbrahim Kalın'dan Berlin'deki Libya Zirvesi hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Berlin Zirvesinin, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
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