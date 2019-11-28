İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından NATO'ya yönelik bir paylaşım yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması 28.11.2019 | 02:13
01:47
Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı 27.11.2019 | 21:48
02:16
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz 27.11.2019 | 17:10
05:35
Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız" 27.11.2019 | 15:59
25:33
03:54
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık" 27.11.2019 | 15:29
23:16
05:32
"Buradan çağrıda bulunuyorum: BM güvenlik konseyi yeniden yapılandırılmalı" 27.11.2019 | 12:23
04:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söz konusu Müslümanlar olunca..." 27.11.2019 | 12:20
03:01
Kızılay ve AFAD Arnavutluk için harekete geçti 27.11.2019 | 12:13
08:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması 27.11.2019 | 11:38
03:25
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek 27.11.2019 | 11:13
01:38
Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı! 27.11.2019 | 09:30
17:17
00:45
01:46
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı! 26.11.2019 | 17:07
02:52
02:33
Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu 26.11.2019 | 15:16
24:11
CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? 26.11.2019 | 14:55