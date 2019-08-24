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İbrahim Keleş: "Birliklerin topçu ateşi desteğiyle kademe kademe içeri girmesi gerçekleşiyor"

Yurt içinde ve yurt dışında  terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-1, Pençe-2 harekatının ardından 24 Ağustos'ta Pençe-3 harekatının başladığını duyurdu. Operasyona SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri destek verirken operasyon tamamen yerli ve milli silahlar ile gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu. Keleş: "Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı düşündüğümüz barış koridorunun devamı gibi bir ilerleyiş var. Şuanda başlangıç olarak gördüğümüz karacıların ateş destek unsurları Fırtına obüsleri ve topçu atışlarıyla o bölgede tespit edilen noktalar imha ediliyor. Arkasından da birliklerin kademe kademe içeri girmesi gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Keleş: "Birliklerin topçu ateşi desteğiyle kademe kademe içeri girmesi gerçekleşiyor"
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