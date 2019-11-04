İçişleri Bakanı Soylu 'Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndereceğiz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li olduğunu belirten BAkan Soylu "Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda içtihat ortaya koyuyorlar" dedi.
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