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İçişleri Bakanı Soylu "En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

27.10.2019 | 12:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı"

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfında (ATGV) gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin afetlerdeki etkisine değinen Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında emniyette de arama timleri kurulacağını duyurdu. Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD'la koordineli bir şekilde oluşturulacak. AFAD'ın ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulacak. Onun hemen akabinde Sahil Güvenlik Komutanlığına geçeceğiz, oranın da kendine ait özellikleri var" şeklinde konuştu.


Türkiye afet risklerinin azaltılması platformunun oluşturacağını kaydeden Soylu, (ARAS) Afet Risklerinin Azaltılması Siteminin de hayata geçirileceğini duyurdu.


"CEP TELEFONLARININ ÇALIŞMADIĞI ORTAM"

Programda yer alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise İstanbul depremine ilişkin AFAD'ın eksikliklerin giderilmesinin hayati bir konu olduğunu belirtti. Cep telefonların çalışmadığı ortamların yaşandığını hatırlatan Güllüoğlu, bu konuda kafa yorulduğunu ve çalışma içerisinde bulunduğunu kaydetti. Güllüoğlu, "Umarım ülkemizde daha az afet olur ama bizler de gerekli tüm hazırlığı yaparız" diye konuştu.

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