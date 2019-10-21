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İçişleri Bakanı Soylu "Yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi"

21.10.2019 | 11:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı. İstanbul'daki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu,  yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" dedi.

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