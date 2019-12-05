İçişleri Bakanı Soylu'dan Ceren Özdemir cinayeti hakkında açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayeti hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu. Ayrıca Cezaevinden firar etmiş bir caniyle karşı karşıyayız değerlendirmesinde bulundu.