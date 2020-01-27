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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da enkazdan karı kocayı kurtaran Suriyeli gence sarılarak teşekkür etti

27.01.2020 | 15:11

Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

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