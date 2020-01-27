İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da enkazdan karı kocayı kurtaran Suriyeli gence sarılarak teşekkür etti
Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.
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