Web TV Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu

26.01.2020 | 17:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk andan itibaren deprem bölgesine gelerek çalışmaları koordine etmişti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntıları A Haber'e anlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 11:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 26.01.2020 | 17:40
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 13:48
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 | 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de 02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de 26.01.2020 | 14:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması 12:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması 26.01.2020 | 12:41
Başkan Erdoğan: Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var 05:58
Başkan Erdoğan: "Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var" 26.01.2020 | 09:56
Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı 24:48
Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı 26.01.2020 | 09:51
Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı! 01:09
Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı! 25.01.2020 | 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde 05:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 17:10
Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada 02:22
Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada 25.01.2020 | 16:50
Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu 03:37
Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu 25.01.2020 | 16:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde 17:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı 25.01.2020 | 15:52
Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada 01:11
Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada 25.01.2020 | 15:38
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 01:16
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 15:32
Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar... 03:19
Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar... 25.01.2020 | 14:45
Elazığ'daki depremde enkaz altından telefonla yardım isteyen Azize Anne'nin kurtarılma anı kamerada! 02:20
Elazığ'daki depremde enkaz altından telefonla yardım isteyen Azize Anne'nin kurtarılma anı kamerada! 25.01.2020 | 14:53
Sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı 01:52
Sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı 25.01.2020 | 14:41
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi 04:57
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi 25.01.2020 | 14:32
Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi 01:45
Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi 25.01.2020 | 14:21
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! 00:46
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! 25.01.2020 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN