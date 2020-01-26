İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk andan itibaren deprem bölgesine gelerek çalışmaları koordine etmişti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntıları A Haber'e anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 26.01.2020 | 17:40
13:48
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 | 17:11
02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de 26.01.2020 | 14:22
12:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması 26.01.2020 | 12:41
05:58
Başkan Erdoğan: "Bu durumu siyasi istismar meselesi yapanlar var" 26.01.2020 | 09:56
24:48
Başkan Erdoğan Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı 26.01.2020 | 09:51
01:09
05:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 17:10
02:22
Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada 25.01.2020 | 16:50
03:37
Kızılay Genel Müdürü A Haber’e konuştu 25.01.2020 | 16:29
17:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 16:13
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı 25.01.2020 | 15:52
01:11
01:16
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 25.01.2020 | 15:32
03:19
Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar... 25.01.2020 | 14:45
02:20
01:52
04:57
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi 25.01.2020 | 14:32
01:45
Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi 25.01.2020 | 14:21
00:46
Bakanlar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı! 25.01.2020 | 12:37