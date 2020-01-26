İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem açıklaması
Deprem bölgesinde 3 bakandan son duruma ilişkin açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu depremin öncesi sonrası ve mevcut bilgilerle ilgili açıklamalarda bulundu. 31 vatandaş Elazığ'da 4 vatandaş da Malatya'da toplam 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu göçük altından da toplam 45 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisini verdi.
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