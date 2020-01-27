İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı.