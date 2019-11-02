İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lı teröristler hakkında flaş açıklama... "Yakalanan DEAŞ üyeleri..."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan DEAŞ'lı teröristler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yakalanan DEAŞ üyeleri ülkelerine gönderilecek."
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