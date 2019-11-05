İçişleri Bakanlığı CHP'nin Çubuk raporunu delillerle tek tek yalanladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 Nisan'da Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde çirkin bir saldırıya uğramıştı. CHP o gün yaşananlar ile ilgili gerçek dışı iddialarını raporlaştırıp servis etti. Ancak İçişleri Bakanlığı o iddiaları deliller ile tek tek yalanladı. İşte o güne ilişkin gerçekler...