"İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'cü vatan haini Adil Öksüz açıklaması ile ilgili sorulan bir soru üzerine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu" dedi.