İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ'lı teröristlerin iade süreci ile ilgili son dakika flaş açıklama!
İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ'lı teröristlerin iade süreci ile ilgili son dakika flaş açıklama 'Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.'
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