"İdeolojik bağnazlıkla günlerce sokaklarda terör estirdiler"

Yenilenerek dev bir opera binasına dönüşecek olan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında yeni AKM projesini engellemeye çalışan karanlık çevrelerin amaçlarına değinerek "AKM'yi yıkıp cami yapacağımızı, AVM yapacağımızı söylediler. Kültür sanat için değil ideolojik bağnazlıkla hareket ettiler. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi hemen yanıbaşımıza nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyeti ile hareket edenler Gezi'de AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokakları yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık. Ne yapacaktık? Seyir mi edecektik? Günlerce sokakları yakıp yıkarken sokaklara "Zulüm 1453'te başladı" yazarlarken bunlara boyun eğmedik. Fikren ve zihnen bu topraklarla tüm bağını koparmış sokak bağnazlarına rağmen ülkemize ve sanatımıza dev bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik" dedi.