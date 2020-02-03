İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 asker de yaralı | Video
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İblid'deki hain saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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