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İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 asker de yaralı | Video

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 asker de yaralı | Video
03.02.2020 | 08:51

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İblid'deki hain saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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