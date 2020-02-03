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İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video

İdlib’de diplomatik gelişmeler nasıl devam edecek? | Video
03.02.2020 | 11:55

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Diplomaside yaşanacak gelişmeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav A Haber’e değerlendirdi. Oktav, muhatap olarak Esad Rejiminin alındığını ve bu saldırının Rusya’nın kontrolünde yapıldığını vurguladı.

PROF. DR. ZEYNEP OKTAV: "TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAKTIR"

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: "Bizler 2017'nin Eylül ayından beri Rusya ile yaptığımız bir anlaşma çerçevesinde İdlib'de belli bir stabiliteyi sağladık. Fakat son gelişmeler artık bunun belli bir aşamaya geldiğini gösteriyor ve bu istikrarın ne kadar süreceğini düşünmeye başlamamız gerekiyor. Buna ek olarak uluslararası platformda Türkiye'nin İdlib'de radikal örgütleri desteklediği konusunda büyük bir algı yönetimi var. Özellikle bu Rusya tarafından da oluşturulan bir algı ve bunun bir an evvel kırılması gerekiyor." dedi.

Saldırının zamanlamasına ilişkin ise Oktav: "Ne Rusya Türkiye'yi ne de Türkiye Rusya'yı sıcak bir çatışmanın eşiğine getirmek istemez. Belli bir noktaya kadar çatışmayı getirip bitirirler ve daha sonra diplomasi devreye girer. Bu tarz çatışmalar birbirlerinin elindeki kozları gösterme açısından önemlidir. Türkiye ve Rusya ilişkilerini tamamen tehlikeye atacak adımlar atmazlar." şeklinde değerlendirdi.

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