İdlib'de rejimden Mehmetçiğe hain saldırı: 4 askerimiz şehit, 1'i ağır 9 yaralı | Video

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A haber canlı yayınında Suriye rejim unsurlarının hain saldırısının ve son gelişmeleri yorumladı