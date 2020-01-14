İdlibli babaanne’nin 7 torunu ile yaşam mücadelesi

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de sivil kayıplar her geçen gün artarken, saldırılardan kaçmaya çalışarak Türkiye sınırı yakınlarına gelen İdlibliler kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi veriyor.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'e savaş uçaklarıyla yerle bir ettiği evlerden kaçan siviller, zorunlu olarak göç ettikleri Türkiye sınır hattında boş buldukları yerlerde çadır kuruyorlar. Tarım arazileri üzerinde Kur'an eğitimi alan Suriyeli çocuklar İdlib'te okullarının vurulduğunu ve burada eğitimlerini sürdürdüklerini dile getirdiler.

"HERŞEYİMİZİ BIRAKARAK ÇIKTIK,NE GETİRİRSENİZ RAZIYIZ"

İdlib'te ki savaştan kaçarak zorunlu olarak Türkiye sınır hattına göçen 85 yaşındaki kadın, 7 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yaşlı kadın yokluklar içinde sahip çıktığı torunlarının karnını sadece ekmek ve zeytin ile doyurabiliyor.

Evlerinin uçakla vurulduğunu söyleyen babaanne; "Her şeyimizi bırakarak çıktık sobamız, yemeğimiz, yatağımız hiçbir şeyimiz yok. 7 yetim torunuma bakıyorum. Ayakkabıları yok, montları yok ne getirirseniz razıyız" dedi.

Türkiye'deki yardım kuruluşları da İdlib'de ki insanlık dramına seyirci kalmayarak harekete geçtiler. Bölgedeki barınma, gıda ve giyecek yardımlarına hız verilirken Uluslararası yardım kuruluşları da bölgeye insani yardımlarını sürdürüyor.